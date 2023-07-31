الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس مدينة العريش يوجه بمراجعة ملفات المواطنين الخاصة بدخول المرافق

محافظة شمال سيناء
محافظة شمال سيناء

أصدر اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، تعليماته لمدير الإداره الهندسية بمراجعة ملفات المواطنين الخاصة بدخول المرافق (مياه/كهرباء) إلي منازلهم، ومن خلال المراجعة تبين وجود عدد من الملفات تحتاج إلى مطابقة من الهيئة الهندسية.

ونوه رئيس مدينة العريش بأنه على المذكورين في الكشوف المرفقة سرعة التوجه للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة العريش، وذلك لاستيفاء أوراقهم وسداد الرسوم المقررة حتى يتسنى عمل مطابقة الهيئة الهندسية. 

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والحرص على مصلحة المواطنين.

العريش
العريش
العريش2
العريش2
اللواء أسامة احمد ع فش مدينة العريش أهالي محافظة شمال سيناء مياه كهرباء ملفات المواطنين

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