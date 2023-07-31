رئيس مدينة العريش يوجه بمراجعة ملفات المواطنين الخاصة بدخول المرافق

أصدر اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، تعليماته لمدير الإداره الهندسية بمراجعة ملفات المواطنين الخاصة بدخول المرافق (مياه/كهرباء) إلي منازلهم، ومن خلال المراجعة تبين وجود عدد من الملفات تحتاج إلى مطابقة من الهيئة الهندسية.

ونوه رئيس مدينة العريش بأنه على المذكورين في الكشوف المرفقة سرعة التوجه للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس مدينة العريش، وذلك لاستيفاء أوراقهم وسداد الرسوم المقررة حتى يتسنى عمل مطابقة الهيئة الهندسية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش والحرص على مصلحة المواطنين.

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