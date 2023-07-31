الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عاطف الشيتاني: الزيادة السكانية تشير إلى مشكلة والدولة تبذل جهودا لتنظيم الأسرة

الدكتور عاطف الشيتاني
الدكتور عاطف الشيتاني

قال الدكتور عاطف الشيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان الأسبق، إن ارتفاع عدد السكان في مصر لربع مليون نسمة تشير إلى مشكلة، ولكنها لا تشرح ولا تظهرها بجميع جوانبها، منوها بأن هناك زيادة سكانية سنوية موجودة فى العدد، وإنما عند ترجمة تلك الأعداد إلى معدلات نجد الوضع يختلف قليلا.

وأضاف مقرر المجلس القومي للسكان الأسبق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية"اكسترانيوز"، أن هناك مناطق ترتفع فيها معدلات الإنجاب، ومناطق أخري تنخفض فيها هذه المعدلات، مبينا أن معدل المواليد السنوي يشيرا إلى أن هناك انخفاض سنوي، ولكن المشكلة أنه ليس بالدرجة التي تخطط لها الدولة، لأنها ترتبط برؤية مصر لعام 2030.

وأوضح الشيتاني، أن الزيادة السكانية تشير إلى مشكلة والدولة تبذل جهودا لتنظيم الأسرة، مضيفاً أن الأماكن التي توجد بها معدلات أمية منتشرة، هي نفس المناطق التي يوجد بها معدلات إنجاب عالية، مشيراً إلى أن أبرز المحافظات التى تقل فيها معدلات الإنجاب هي: بورسعيد والإسكندرية ومناطق حضرية كثيرة منها في القاهرة.

2030 اكسترانيوز الدكتور عاطف الزيادة السكانية المجلس القومي للسكان

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