الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس قطاع الزراعة الآلية: عمل دورات مستمرة لتجهيز حصاد الأرز بـ9 محافظات

الأرز
الأرز

قال الدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية، إن قطاع الزراعة الآلية يعد من أهم قطاعات وزارة الزراعة، وله دور ملموس جدا فى خدمة المزارعين ذوي المساحات الصغيرة والكبيرة.

وأضاف الأشقر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع علي فضائية "اكسترا نيوز"، أنه خلال شهر مايو ويونيو تم الإنتهاء من موسم حصاد القمح، ثم تم الإتجاه لحصاد بنجر السكر فى الظهير الصحراوي بمحافظتي المنيا وأسيوط، وأنه تم الاتجاه أيضا لتجهيز الأرض والبذرة فى زراعة محصول الذرة.

قطاع الزراعة الآلية يعد من أهم قطاعات الوزارة

وكشف رئيس قطاع الزراعة الآلية، أننا نقوم بعمل دورات مستمرة لتجهيز حصاد الأرز بـ9 محافظات، وذلك من خلال الورش المركزية داخل القطاع لتجهيز معادات حصاد الأرز والذرة، كما يتم تجهيز الأرض وزراعة الذرة فى منطقة العوينات بـ 27 ألف فدان، كذلك فى منطقة توشكي والفرافرة، وأيضاً تم الإنتهاء من خدمة محصول الذرة فى مساحات الدلتا، ومازلنا نقوم بعملية حصاد البنجر، ونقوم بعملية تجهيز حوالي ألف صوبة فى محافظة الفيوم وعمل مصاطب لهذه الصوب لزراعة الخضروات، ليعود بالنفع على الأمن الغذائي.

 

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