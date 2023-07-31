رئيس الرقابة المالية: التأهيل يُعزز من فاعلية برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"

ترأس الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إحدى لجان اختيار الكوادر النسائية المتقدمات لبرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، وذلك بالأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل وبناء كوادر نسائية قادرة على المشاركة الفاعلة في صياغة وتنفيذ رؤية مصر لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

ويعد البرنامج أحد برامج «مدرسة المرأة للقيادة» التي تنفذها الأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف تنمية المهارات والقدرات لدى المرأة في المناصب التنفيذية، وتعزيز الخبرات للمرأة في القطاعين الحكومي والخاص من سن 22-50 عامًا، حيث يشارك العديد من الوزراء والأكاديميين والمتخصصين في اللجان التي تجري الاختبارات التأهيلية للكوادر النسائية المُشاركة في البرنامج.

وقال الدكتور محمد فريد، إن برنامج المرأة تقود للتنفيذيات الذي تنظمه وتستضيفه الأكاديمية الوطنية للتدريب عمل وجهد مميز في توقيت شديد الأهمية، يدعم رؤية الدولة المصرية في بناء كوادر مؤهلة لتتقدم وتتولى مهام تساعد على تحقيق التنمية الشاملة في البلاد.

وأشار إلى أن النهج الذي تبنته الأكاديمية في بناء البرنامج الذي يرتكز على تقديم عملية التأهيل على التمكين وذلك لضمان تقديم كوادر نسائية مؤهلة تمتلك المهارات والخبرات العلمية والعملية التي تحتاجها مؤسسات الدولة في مختلف القطاعات والتخصصات حالياً، نهج محل تقدير وإشادة ويعزز من فاعلية البرنامج ويضمن الى حد كبير تحقيق آثر وإضافة قيمة مستدامة لمؤسسات الدولة.

وأوضح رئيس الهيئة، أن النهج العلمي الذي يتم اتباعه في كل مراحل البرنامج يتسم بالشفافية بداية من الإعلان والاختيار ثم التأهيل من خلال اطلاعهم على المناهج العلمية والنظريات المختلفة لتحسين مستويات الفهم والاطلاع وصولاً إلى مرحلة الاختبار، والتقييم من خلال لجان اختبار وفق عملية منمطة ومحترفة تضمن اختيار الكوادر التي تمتلك المؤهلات اللازمة، حيث يعد البرنامج نقطة تحول في آلية وطريقة بناء كوادر مصرية قادرة على المشاركة بفاعلية في صناعة المستقبل.

وكشف عن تعاون مرتقب بين الرقابة المالية والأكاديمية الوطنية للتدريب لتعزيز قدرات السيدات المؤهلات وتعريفهم بالخدمات المالية غير المصرفية ودورها في خدمة الاقتصاد القومي، وفي الختام قدم رئيس الهيئة رسالة الى خريجات البرنامج والمشاركات قائلاً، ( إن الاعتقاد الدائم بأنك قد حققت الهدف وأصبحت الأفضل هو بداية فقدان الحماس والبوصلة وعدم استكمال المشوار).

ومن جهتها؛ أعربت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، عن سعادتها بمشاركة الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى جانب كوكبة من القامات المصرية في مختلف التخصصات في لجان مقابلات برنامج (المرأة تقود: للتنفيذيات)، حيث شارك العديد من الوزراء و رجال الدولة و رؤساء المؤسسات الدوليه و الشركات العالميه و الخبراء في اللجان التي تجري المقابلات الشخصية للمتقدمات اللواتى استطعن اجتياز مراحل الإختبارات و التقييمات.

وأضافت أن عملية الاختبار والتقييم لاختيار أفضل العناصر المؤهلة لتبوء مناصب تنفيذية قيادية تتم بشكل احترافي لضمان تكافؤ الفرص.

ولفتت إلى أن "البرنامج يدعم تحقيق رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة أكبر للمرأة المؤهلة للقيادة والتطوير".

يهدف برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" إلى تدريب السيدات المصريات في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات واللاتي تتراوح أعمارهن بين 22 و 50 عامًا، لتنمية المهارات والقدرات والجدارات لديهن وإعدادهن للقيادات التنفيذية في القطاعات المختلفة، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة.