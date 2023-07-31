بعد اجتياح باربي الأسواق.. أبرز المعلومات عن الدمية فلة معشوقة الأطفال

انتشرت العديد من الإعلانات لفيلم باربي الجديد والتي ستظل أسطورة، هناك دمية أخرى المعروفة باسم فلة، والتي تسمى أيضًا "الدمية ذات العيون الداكنة ذات القيم الإسلامية" تم إنشاؤها في نوفمبر 2003 من قبل شركة سورية.

اسم الدمية مستوحى من زهرة فلة الياسمين موطنها الأصلي منطقة بلاد الشام، وعلى الرغم من أن فلة لديها بنية مشابهة لباربي إلا أنها تتمتع بمظهر أكثر تحفظًا يروق لغالبية العائلات.

وبينما تباع باربي في الشرق الأوسط فقد واجهت العديد من الحظر في الماضي لا سيما في المملكة العربية السعودية نظرًا لاعتبارها غير شرعية أو تشجيعها على قواعد اللباس غير الإسلامية، ونتيجة لذلك فإن مظهر فلة المحتشم وملابسها المحافظة جعلها خيارًا أكثر شعبية للعائلات.

من الجهود التي تبذلها باربي هي إطلاق أشكال دولية مختلفة من الدمية، بما في ذلك اثنان من المغرب وواحد من مصر، لم يكن أي منهم ناجحًا مثل فلة، فعلى عكس عيني باربي الزرقاوين، فإن عيني فلة ذات لون بني موكا دافئ وبشرتها غنية بظلال الكراميل، كما صممت ملابسها لتغطي معظم جسدها بما يتوافق مع القيم الإسلامية.

واحد من 5 أطفال

فلة فتاة تنحدر من عائلة كبيرة، تتكون عائلتها من أب وأم وشقيق توأم وأخت اسمها نور وبدر على التوالي بالإضافة إلى أختين توأمتين هما بسمة ونسمة.

لا ترتدي البيكيني

لا تتضمن ملابس فلة للأنشطة الخارجية أي عناصر كاشفة، صُممت تنانيرها لتكون أطول من الركبة وأكتافها مغطاة دائمًا، بينما يتم تسويق فلة بالعديد من خيارات الملابس العصرية والأثاث والمجوهرات لا يتم تضمين ملابس السباحة في خزانة ملابسها لاحترام التواضع الإسلامي.

نأتي في نسخة محجبة وغير محجبة

تتوفر إصدارات متعددة من دمية فلة بما في ذلك تلك التي تحتوي على الحجاب وبدونه حسب السوق المستهدف، حيث تأتي الغالبية العظمى من دمى فلة المباعة في المملكة العربية السعودية بغطاء للرأس.