النصر يلتقى الاتحاد المنستيرى.. والوحدة يواجه شباب بلوزداد فى كأس الملك سلمان

يلتقي فريق النصر السعودي نظيره الاتحاد المنستيري التونسي، في العاشرة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما على استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) بالطائف، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، المقامة حاليًا بالسعودية.

ويتقاسم فريقا النصر والشباب المركزين الثاني والثالث في المجموعة، برصيد نقطة واحدة لكليهما، بعد تعادلهما سلبيًا في مباراة الجولة الأولى، بينما يتذيل الاتحاد المنستيري الترتيب دون رصيد النقاط.

ويطمح النصر لتحقيق الفوز والثلاث النقاط من أجل إنعاش آماله في المنافسة على التأهل للدور ربع النهائي، بينما يتوجب على الاتحاد المنستيري تحقيق الانتصار، إذا ما أراد إحياء آماله في المنافسة على بلوغ الدور المقبل.

ومن المتوقع أن يدفع الجهاز الفني للنصر، بقيادة البرتغالي لويس كاسترو، بالقوة الضاربة، والتي جلست على مقاعد البدلاء في مباراة الشباب، يأتي على رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي تاليسكا، ومواطنه أليكس تيليس، والإيفواري سيكون فوفانا.

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي الزمالك ونظيره الشباب السعودي في السادسة مساءً في المباراة التي ستجمعهما على نفس الملعب، ضمن الجولة الثانية من المجموعة ذاتها.

وعلى صعيد آخر، يلتقي فريق الوحدة شباب بلوزداد في كأس الملك سلمان في الرابعة مساءً في المباراة التي ستجمعهما على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) بأبها، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الرابعة للبطولة.

في حين، سيلتقي الرجاء البيضاوي المغربي، مع الكويت الكويتي، في الثامنة مساءً، ضمن المجموعة ذاتها.

ويتقاسم الوحدة والرجاء المغربي المركزين الأول والثاني برصيد 3 نقاط، بينما يتقاسم شباب بلوزداد والكويت الكويتي المركزين الثالث والرابع دون رصيد من النقاط.

وكان الرجاء قد تغلب على شباب بلوزداد بهدفين مقابل هدف، بينما فاز الوحدة على الكويت بالنتيجة ذاتها في مباراتي الجولة الأولى.