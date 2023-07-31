محافظ أسوان يهنئ الطالبة هاجر محمد الأولى على مستوى الجمهورية "مكفوفين"

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على تقديم التهنئة تليفونياً للطالبة هاجر محمد إبراهيم محمد الأولى على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة "مكفوفين" بمجموع درجات 393 درجة من مدرسة النور للمكفوفين بنات.

وقدم محافظ أسوان خالص التهانى القلبية لأسرة الطالبة، ومديرية التربية والتعليم، وإدارة التربية الخاصة وذلك تقديرًا لجهودهم ودعمهم للطالبة هاجر مما ساهم فى تفوقها العلمى، ورفع أسم أسوان عالياً بعد تقلدها للمركز الأول ضمن أوائل الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن حصول إحدى بنات أسوان على هذا المركز المتقدم لم يأت من فراغ ، ولكنه كان نتيجة جهود مكثفة لكل عناصر المنظومة التعليمية على مدار العام الدراسى المنقضى ، ولذا سيتم تكريم الطالبة هاجر ، وأيضاً الجنود المجهولين من المعلمين خلال الفترة القادمة.

وحصلت الطالبة هاجر محمد إبراهيم، بمدرسة النور للمكفوفين التابعة لإدارة أسوان التعليمية على المركز الأول على مستوى الجمهورية "مكفوفين" ضمن أوائل الثانوية العامة.

وعبرت الطالبة هاجر لـ"الدستور" أنها لم تكن متوقعة حصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وقالت كنت أدعو في كل صلاة، ولكن تفاجأت أن الله سبحانه وتعالى قبل دعواتي، موضحة أنها علمت بترتيبها على مستوى الجمهورية من مدير المدرسة قائلة: "قولتله انتو بتعملوا فيا مقلب، قالي لا والله أنتي طلعتي الأولي".

وأضافت أن طموحها أن تلتحق بكلية ألسن ألماني، حيث إنها كانت تحب المادة منذ دراستها بالمرحلة الثانوية، والهدف الذي تسعى لتحقيقه بعد الدراسة أن تلتحق بعمل في شركة ألمانية.

وحول الدروس الخصوصية، أوضحت لـ" الدستور" أنها كانت تعتمد على الدروس في مادتين فقط هما اللغتان الإنجليزية والألمانية أما باقي المواد الدراسية كانت تعتمد على استذكارها هي، وفى بعض الأحيان كان يساعدها شقيقها الأصغر في استذكار مادة اللغة الإنجليزية.

أما بالنسبة لأكبر داعم لها في عائلتها أشارت هاجر إلى أن جدتها تساعدها بشكل دائم نظرًا لأنها تقيم معها بشكل كامل، وجميع عائلتها يقدمون لها كل أوجه الدعم، لافتة إلى أنها لم تحسب عدد الساعات مطلقًا خلال استذكار الدروس، لكنها تذاكر بشكل دائم بهدف تحقيق هدفها والالتحاق بكلية الألسن الألماني.

وتابعت أنها تعاني من المياه الزرقاء في عينها منذ الصغر ما أدى إلى فقدان بصرها بشكل كامل مع مرور الوقت، لكن لم يكن هذا يشكل عائقًا أمامها أبدًا لأنها كان لديها إصرار كبير على إثبات ذاتها وتحقيق حلمها أيضًا.

وفي ختام حديثها قدمت نصيحة للطلاب قائلة: "أنا بنصح الطلاب المكفوفين يعتمدوا على الكتب ويركزوا على الحاجات اللي بين السطور؛ لأنها دي بتيجي فيها الأسئلة بتاعتنا غير الباقيين وبقولهم ربنا معاكم".