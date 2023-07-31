الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المطران عطا الله حنا: أحداث مخيم عين الحلوة مؤسفة ويجب معالجتها بحكمة

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس

 قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، بأن الأحداث المؤسفة في مخيم عين الحلوة، يوم أمس، إنما هي أحداث مؤلمة ومحزنة نتمنى ألا تتكرر وأن يتم تطويقها ومعالجتها بحكمة ومسؤولية ورصانة.

وأضاف رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، نعزي بشهدائنا الأبرار ونتمنى الشفاء للجرحى، وأن الاقتتال والتراشق داخل المخيم إنما هو أمر يسيء لرسالة المخيم وهي رسالة رباط وصمود وتمسك بحق العودة إلى الوطن السليب.

وتابع يا أيها الفلسطينيون في مخيم عين الحلوة وفي أي مكان آخر ضعوا أسلحتكم جانبا، وتحاوروا وتفاهموا ولا تسمحوا للأعداء والمتآمرين علينا بأن يشعروا بنشوة وفرح من اقتتال وفتنة داخلية نتمنى أن تعالج وأن تزول.

وأكد المطران عطا الله حنا، أن ما حدث في مخيم عين الحلوة آلمنا وأحزننا كثيرا، وقد زرت هذا المخيم قبل أكثر من 20 عاما وما زلت أستذكر الوجوه التي تتوق إلى العودة وإلى تحقيق هذه الأمنية التي يتمناها كل فلسطيني مبعد أو لاجئ.

واستطرد أن الحكماء من أبناء شعبنا وخاصة في مخيمات لبنان يجب أن يعملوا على وئد الفتن ووقف هذا النزيف وهذه التصرفات التي لا يستفيد منها سوى أعداء شعبنا الذين يستثمرون انقساماتنا من أجل تمرير مشاريعهم وأجنداتهم.

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