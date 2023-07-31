بسبب ارتفاع الفواتير.. الحكومة الأمريكية تقطع الكهرباء عن ملايين الأسر

أكدت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، أن موجة الحر الشديدة أدت إلى ارتفاع قياسي في درجات الحرارة في معظم أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعيش أكثر من 180 مليون شخص في ظل تحذير من موجات الحر القاسية منذ يوم الجمعة، وفي الوقت نفسه يشهد الملايين أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، بسبب الضغط على الشبكات من جهة وبسبب الفواتير المتأخرى من جهة أخرى.

فواتير باهظة وانقطاعات مميتة للتيار الكهربائي

وأفادت الشبكة الأمريكية، أن حوالي 1 من كل 4 أمريكيين غير متأكدين من قدرتهم على دفع فواتير الطاقة المنزلية، حيث يكون الأشخاص ذوو الدخل المنخفض أكثر عرضة لخطر فصل التيار عنهم، وفقًا لسانيا كارلي، أستاذة سياسة الطاقة وتخطيط المدن في جامعة بنسلفانيا.

وأشارت إلى أن مرافق الطاقة قطعت الكهرباء العام الماضي عن حوالي 3 ملايين أسرة.

لكن كارلي قال إن المزيد من الأسر قد تتعرض للخطر هذا الصيف بالنظر إلى ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة وتأثير التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة، ما يعمق المشاكل المالية لكثير من الأمريكيين.

وتابعت الشبكة أن 19 ولاية فقط تقيد الإغلاق الصيفي للمرافق أي تأجيل قطع التيار خلال فصل الصيف، ما يعني أن معظم الأمريكان يعيشون في ولايات يفتقرون فيها إلى أي ملاذ إذا تأخروا في دفع فاتورة الكهرباء خلال موجة الحر.

قالت كارلي: "يواجه الملايين من الأفراد هذه المشكلة، وبمجرد أن تواجه الأسرة مشكلة انقطاع التيار، فإنها غالبًا ما تدخل في هذا النوع من الحلقة الخبيثة المتمثلة في انقطاع التيار بشكل منتظم وغالبًا ما تكون غير آمنة للأجهزة الكهربائية".

وأضافت: "انقطاع الكهرباء يعرض المواطنين لخطر كبير لأنهم لا يستطيعون تشغيل المراوح أو مكيفات الهواء لتنظيم درجة حرارة أجسامهم، مشيرة إلى أنه في بعض الحالات، يمكن أن يكون فقدان التيار الكهربائي مميتًا.

يتوقع خبراء الأرصاد أن يتم كسر العديد من سجلات الحرارة يوم الجمعة المقبلة مع درجات حرارة أعلى من المتوسط من 10 إلى 15 درجة فهرنهايت، وفي السهول الجنوبية الغربية والجنوبية، استمرت درجات الحرارة الشديدة لأسابيع.

ووصف أحد خبراء الأرصاد الجوية في نيو مكسيكو الفترة الطويلة لدرجات الحرارة التي تزيد عن 100 درجة فرنهايت بأنها غير مسبوقة.

ووجد بحث كارلي أن العديد من الأمريكيين يعتمدون على استراتيجيات مختلفة للإبقاء على فواتير الكهرباء منخفضة، ولكن هذا يمكن أن يزيد أيضًا من المخاطر، فعلى سبيل المثال، يقول 27٪ من الأشخاص ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط أنهم يتحملون الديون من أجل سداد فوائد فواتيرهم، في حين أن 26٪ آخرين حددوا درجات الحرارة عند مستويات محفوفة بالمخاطر للحفاظ على فواتيرهم منخفضة وقابلة للسداد.

وأشارت كارلي إلى أنه قد يكون من الصعب تتبع ذلك لأن سبب وفاة الشخص قد يتم إدراجه على أنه قصور في القلب، على الرغم من أن الوفاة لم تكن لتحدث على الأرجح إذا ظلت الطاقة قيد التشغيل.

وفي العام الماضي ، منعت ولاية أريزونا المرافق من قطع اتصال العملاء خلال فترات الطقس القاسي ، مثل الأيام التي تزيد فيها درجات الحرارة عن 95 فرنهايت، لكن معظم الولايات تفتقر إلى أي حماية ضد انقطاع التيار الكهربائي ، بما في ذلك الولايات التي تكون فيها درجات الحرارة في الصيف مرتفعة عادة - وتزداد سخونة بسبب تغير المناخ - مثل ألاباما وفلوريدا ونورث كارولينا وجنوب كارولينا.

وأشارت كارلي إلى أن الطبيعة المرقعة للقيود القانونية تشير إلى أن المنظمين الفيدراليين يجب أن يتدخلوا لإصدار توجيه وطني لحماية المواطنين أثناء الطقس القاسي.