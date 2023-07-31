"يمكن لأى شخص زيارته".. مراسل dmc: فقرات وفعاليات مجانًا بمهرجان العلمين (فيديو)

كشف محمد سعد، مراسل dmc، عن أبرز أنشطة وفعاليات مهرجان العلمين، قائلًا إن منطقة الأبراج الشاهقة بها ما يقرب من 15 برجًا، وكل واحد يتراوح من 20 إلى 50 طابقًا، لافتًا إلى أنها منطقة جاذبة جدًا لذلك كل الناس تأتي لزيارتها.



وأضاف سعد، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الإثنين، أن مدينة العلمين الجديدة بها بنية تحتية عظيمة مجهزة من كل شيء، كما أنها تحتوي على ممشى للدراجات، وممشى العلمين السياحي للمواطنين بطول 14 كيلومترًا، ويمكن التمشية عليه مجانًا.

حالة من البهجة والسرور لزائري العلمين الجديدة





وتابع: مهرجان العلمين به فقرات وفعاليات مجانًا يمكن أن يزوره أي شخص، بالإضافة إلى الجامعات ومنطقة الداون تاون، وبها إسكان متوسط ومتميز، كما أننا في انتظار الحفلات المقبلة التي تقدم حالة من البهجة والسرور لزائري العلمين الجديدة.