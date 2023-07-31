الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث اصطدام سيارة ملاكى برصيف الطريق بأطفيح

إسعاف
إسعاف

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف الطريق الصحراوى الشرقى فى منطقة أطفيح، وتم نقلهم إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف الطريق فى أطفيح، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى اختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بالرصيف.

ونتجت عن الحادث إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

حادث تصادم سيارة منطقة اطفيح الطريق الصحراوي

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