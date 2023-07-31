4 مصابين إثر حادث تصادم سيارتين بمحور الضبعة الصحراوى

أصيب 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الضبعة فى منطقة أوسيم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة فى محور الضبعة بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارتين، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.