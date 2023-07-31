الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

زوج في دعوى إثبات نشوز زوجته: منعتها عن العمل فضربني أهلها وهددوني بالقتل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

منعتها عن العمل فأنهال على أهلها بالضرب المبرح وهددوني بالقتل، بهذه الكلمات بدأ "عصام .ع " دعواه التى تقدم لتحريرها ضد زوجته بمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة،  والتي تحمل رقم 5811 لسنة 2023، وطالب فيها بإثبات نشوزها.

وقال الزوج فى دعواه،  تزوجتها بعد قصة حب بدأت بيننا أثناء الدراسة وبعد سنة ونصف كنت أواصل فيهم العمل ليلا ونهارا، تمكنت من تجهيز شقة الزوجية والاستقرار فى وظيفة مناسبة للإنفاق على الأسرة، توجهت لأهلها وطلبت الزواج منها. 

وتابع عصام، كانت زوجتي تعمل فى مجال المبيعات وكانت تعمل بشركة كبيرة ومحترمة ولم اعترض على عملها، بالإضافة إلى عدم تدخلي بأي شيء يخص راتبها ولم تنفق منه أي شيء بالمنزل، بل كانت تعطى جزء كبير منه لأهلها لكنى لم اتدخل مطلقا فى هذه الأمور، وبعد سنتين من زواجنا ومن استقرارها فى عملها أغلقت الشركة التى كانت تعمل بها،  واضطرت للبحث عن عمل في شركة أخرى وبرغم رفضي الشديد لبحثها عن عمل  لكنى تحملت حتى لا اتسبب فى مضايقتها 

وأضاف الزوج، تبدل الحال بعد التحاقها بوظيفة الجديدة  فأصبحت تتأخر كثير لأوقات متأخرة من الليل بالإضافة إلى قيام صاحب الشركة باصطحابها لتناول العشاء بالخارج ، فلم يعجبني الوضع ومنعتها من الذهاب للعمل مرة أخرى.

 فظلت تصرخ تبكى واتصلت بأهلها هاتفيا والذين حضروا ولم يتفهموا وجه نظري نهائيا بل تشاجروا معي وانهالوا على بالضرب باستخدام عصي خشبية أحضروها معهم، واصطحبوا زوجتى معهم بعد أن أخذوا كل مصوغاتها الذهبية معهم.

الاسرة الجديدة الذهاب للعمل الزواج الضرب المبرح القاهرة

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