الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"ريليفو": باريس سان جيرمان يرغب فى بيع مبابى بأسرع وقت

كيليان مبابى
كيليان مبابى

تسعى إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتخلص من خدمات كيليان مبابي، مهاجم الفريق، وإبعاده عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وترغب إدارة النادي الباريسي في خروج مبابي من صفوف الفريق خاصة بعدما طلب اللاعب عدم تمديد عقده، وألمح في تصريحات أثناء إجازته إلى وجود أزمات داخل النادي الباريسي تعيق تتويجه بالألقاب؛ واستبعدته من قائمة الفريق المستدعاة لخوض المعسكر الإعدادي للموسم الجديد في اليابان.
وارتبط اسم مبابي بالانتقال لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني، خاصة أنه كان قريبًا من الانضمام لصفوفه في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن النادي الباريسي نجح في إقناعه بتمديد عقده حتى 2024 مع وجود شرط لتمديد العقد لعام آخر بموافقة اللاعب.
ووفقًا لما ذكرته شبكة ريليفو الإسبانية فإن إدارة باريس سان جيرمان تريد التخلص من مبابي بأسرع وقت ممكن.
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل، ولكن إدارة النادي الباريسي عرضت اللاعب للبيع من أجل تحقيق الاستفادة المالية من الصفقة قبل دخوله الفترة المسموح له خلالها بالتوقيع مجانًا لأي فريق.

وأفادت "ريليفو" بأن النادي يرغب في إبعاد مبابي والتعاقد مع بديل له استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل، مشيرة إلى أن النادي يرغب في إنهاء الصفقة قبل حلول 31 أغسطس المقبل لتفادي دفع مبلغ 40 مليون يورو، مكافأة الولاء لمبابي.

وانضم مبابي لباريس سان جيرمان قادمًا من فريق موناكو في صفقة إعارة مصحوبة بشرط شراء في نهاية الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي.
وانضم مبابي لباريس سان جيرمان قادمًا من فريق موناكو في صفقة إعارة مصحوبة بشرط شراء في نهاية الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي.

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