الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مع توافد آلاف المصطافين.. حملة تموينية لمراقبة الجودة وضبط الأسعار ببلطيم

الحملة
الحملة

أكد هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفرالشيخ، شن العديد من الحملات التموينية على المطاعم والمحلات بالمصيف لمراقبة جودة السلع الغذائية المعروضة، وأيضًا ضبط الأسعار تزامنًا مع توافد آلاف الزائرين على المدينة هربًا من حرارة الجو.

 

وأسفرت جهود الحملة التموينية التي استهدفت محلات البقالة والأغذية والمطاعم بمدينة مصيف بلطيم عن تحرير عدد من  المحاضر جنح عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية المعروضة للبيع بالمخالفة للقرار الوزاري رقم ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧ ، وتم قيد المحاضر بمركز الشرطة لإخطار النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونًا.

وأوضح رئيس مصيف بلطيم أن شواطئ المصيف تشهد إقبال الآلاف من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، وذلك للهروب من حرارة الجو المرتفعة بمختلف أنحاء المحافظة والمحافظات المجاورة، في ظل توفير الخدمات والسلع ووسائل الترفيه والانتقال بالمصيف من ملاهي ودراجات وألعاب مختلفة.

وتوافد المترددون على شواطئ "النرجس، الأمل، الفيروز، السلام، الزهراء، والفنار بمصيف بلطيم"، للاستمتاع بالهدوء وصفاء مياه البحر المتوسط، وممارسة الألعاب الرياضية.

وتنوعت وسائل الترفيه على شواطئ البحر المتوسط بمصيف بلطيم، منها الرسم على الرمال، تصميم أشكال هندسية دقيقة ورائعة من الرمال على شواطئ المصيف، وذلك في ظل الإقبال الشديد على شواطئ المصيف، هروبًا من حرارة الجو المرتفعة.

 

 

بلطيم شواطئ تموين سلع كفر الشيخ

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