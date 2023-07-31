انتظام حركة الملاحة.. ميناء إسكندرية يستقبل 174 ألف طن سلع استراتيجية

انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ48 ساعة الماضية، وتم دخول وخروج 58 سفينة إلى أرصفة ميناءي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليًا العمل على شحن وتفريغ 38 سفينة، أبرزها سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما شهدت حركة تداول الحاويات بدورها نشاطًا كبيرًا خلال 48 ساعة، إذ تم تداول 2360 حاوية مكافئة تقريبًا، وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بميناءي الإسكندرية والدخيلة، فقد تم تداول 174 ألف طن تقريبًا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة متابعة الراصدات الجومائية لضمان أمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء، وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكل المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كل العمليات المينائية لمنع التلوث بكل صوره.