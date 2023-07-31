الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع مسن صعقا بالكهرباء فى مركز المنشاة بمحافظة سوهاج

جثة
جثة

لقى مسن مصرعه صعقا بالكهرباء بمحافظة سوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج ورود إشارة من مستشفى المنشاة المركزي لمركز المنشاة، بوصول “صفوت م غ م”، 62 عاما فني كهرباء بالمعاش، ويقيم دائرة المركز جثة هامدة ، إدعاء صعق كهرباء.
 

وعلى الفور إنتقلت وحدة بحث جنائى بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبالانتقال إلى موقع الحادث وسؤال ذويه أفاد شقيقه “ناجي م غ م” ، سن 46 عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام شقيقه بإصلاح وصلة الكهرباء الخاصة بمنزله من الخارج لامست يده إحدى الأسلاك العارية مما نتج عنه صعقه ووفاته  ونفي الشبهه الجنائية

 

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية  نتيجة صعق كهربائي وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

40 عاما إدارة البحث الجنائي آفات الاسل البحث الجنائ البياضية الشبهة الجنائية القانونية

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