التصريح بدفن جثة فنى كهرباء لقى مصرعه أثناء توصيل أسلاك بسوهاج

صرحت النيابة العامة بسوهاج بدفن جثة عامل كهربائي لقي مصرعه أثناء تأدية عمله بتوصيل الأسلاك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه.

واستقبل مستشفى المنشاة المركزي جنوب محافظة سوهاج فني كهرباء بالمعاش يبلغ من العمر 62 سنة جثة هامدة على إثر تعرضه لصعق التيار الكهربائي أثناء قيامه بإصلاح وصلة الكهرباء، حيث لامست يده الأسلاك العارية مما نتج عنه صعقه ووفاته.

كانت البداية عندما اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة فني كهرباء عقب تعرضه لصعق تيار كهربائي أثناء العمل، وتم نقل جثته للمستشفى، وتم التحفظ عليها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاة، بورود إشارة من مستشفى المنشاة المركزي لمركز المنشاة بوصول المدعو صفوت "م. غ .م" 62 سنة فني كهرباء بالمعاش ويقيم دائرة المركز " جثة هامدة " إدعاء صعق كهرباء.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " صدمة عصبية " نتيجة صعق كهربائي، وتم تحرير محضرًا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.