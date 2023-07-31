إصابة 3 فى مشاجرة بسبب خلافات مالية بسوهاج

أصيب 3 أشخاص في مشاجرة لخلافات مالية بسوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بناحية البياضية دائرة مركز المنشاة.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائى بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين وجود مشاجرة ومصابين بناحية البياضية دائرة مركز المنشاة بين كل من طرف أول، "عبدالغني. س. م. ع"، سن 40 عامًا، عامل، مصابًا بطلق ناري أسفل الساق اليمني، ونجل عمه، «مصطفي. م. س. م»، سن 27 عامًا، عامل، مصابًا بجرح رضي بالجبهة، وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي لإسعافهما.

وبين طرف ثان، "أحمد. ح. ع. ا"، سن 28 عامًا، عامل، مصابًا بجرح رضي بالجبهة، وشقيقه "حمادة. ح. ع. ا"، سن 20 عامل، والطرفان يقيمان بذات الناحية وقد تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني فرد روسي محلي الصنع.

وقد تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، واتهم الأول من الطرف الأول والأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات مالية فيما بينهما، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.