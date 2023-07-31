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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أسرع طريقة لـ استخراج نتيجة الثانوية العامة 2023 / 1444

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

أسرع طريقة استخراج نتيجة الثانوية العامة 2023.. ازدات البحث عن نتيجة الثانوية العامة 2023 من كافة أنحاء الجمهورية، وذلك تزامنًا مع اعتماد وزير التعليم النتيجة بشكل رسمي، حيثُ حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد مؤتمر نتيجة الشهادة الثانوية ظهر اليوم الاثنين الموافق 31 يوليو 2023.

وتصدَّرت نتيجة الثانوية العامة 2023 اهتمامات طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة، كما جاءت ضمن الموضوعات الأكثر بحثًا على الموقع الشهير «جوجل» بجانب منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة.

مفتوح.. الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023 قبل مؤتمر وزير التعليم

من جهتها أعلنت وزارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازي، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، موضحة في بيان رسمي إنَّه سيتم اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في الأول من أغسطس المُقبل، وذلك عقب انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

يمكنك استخراج نتيجة الثانوية العامة 2023 بشكل سريع من خلال الدخول عبر رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس والاسم 2023 الدستور وذلك بالدخول عبر هذا الرابط (هنـــــا).

 

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

- قم باختيار أيقونة لتسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة لعام 2023.

- حدد الشعبة الدراسية، سواء كانت علمية أو أدبية.

- قم بوضع علامة صح على محافظة إقامتك.

- أدخل جميع البيانات الضرورية عن الطالب الذي يرغب في الاستعلام، مثل الاسم الرباعي والرقم القومي وتاريخ الميلاد ومكان الإقامة.

- اكتب رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.

- سجل وسيلة تواصل مثل رقم الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني.

- اضغط على كلمة "حفظ" لحفظ البيانات.

 

موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2023 برقم الجلوس

كما يتم تقديم رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس من قبل وزارة التربية والتعليم كل عام عبر مركز المعلومات الخاص بها. يمكن الوصول إلى هذا الرابط (هنــــا) عن طريق الدخول إلى بوابة الثانوية العامة والنقر على أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023، ثم إدخال رقم الجلوس والنقر على عرض النتيجة.

يهمك أيضًا | رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد اعتمادها رسميًا 

امتحانات الثانوية العامة 2023

وكان طلاب الثانوية العامة 2023، قد انتهوا من أداء الامتحان الخميس 13 يوليو 2023، وينتظر الطلاب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الامتحانات بداية أغسطس المقبل، حيث من المقرر في مؤتمر صحفي يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن تستعرض الوزارة نسب النجاح فى الثانوية العامة ومؤشرات المجاميع.

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