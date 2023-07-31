الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023 قبل مؤتمر وزير التعليم

رضا حجازي وزير التربية
رضا حجازي وزير التربية والتعليم

تستمر عمليات البحث عبر صفحات الإنترنت عن نتيجة الثانوية العامة 2023، خاصة بعد زعم بعد المواقع ظهور النتيجة قبل المؤتمر الصحفى لوزير التعليم والمقرر له ظهر اليوم الإثنين، وبلغ القلق ذروته في الإصدار المرتقب للغاية لنتائج الامتحانات النهائية للثانوية العامة 2023.

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2023

أكدت مصادر بالتعليم أنه لم يتم إعلان النتيجة حتى الآن، وما تم فقط هو اعتماد النتيجة وإعلان أسماء الأوائل فى كل الشعب، كما أوضحت المصادر أن النتيجة ستكون متاحة على موقع وزارة التربية والتعليم وعلى مواقع صحفية أخرى أبرزها موقع جريدة الدستور، حيث سوف يتم نشر النتيجة اليوم  الإثنين بعد مؤتمر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الذى اعتمد نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، مساء أمس الأحد، وكانت نسبة النجاح لهذا العام  ٧٨.٨%.

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة من خلال هذا الرابط (من هنا), برقم الجلوس فقط.

أثر تسريب الشائعات على طلاب الثانوية العامة

ويتم التعامل مع هذه الادعاءات حاليًا على أنها مجرد شائعات، فإن العواقب المحتملة لمثل هذا الحادث هي مصدر قلق بين الطلاب وأولياء الأمور والمجتمع التعليمي ككل. 

بعد اعتمادها رسميًا.. رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 الآن

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط

كما يمكن أن يكون لتسرب نتائج امتحانات المدارس الثانوية آثار بعيدة المدى، سواء بالنسبة للطلاب الأفراد أو نظام التعليم ككل. أولاً ، يقوض مصداقية ونزاهة عملية الفحص، ويلقي بظلال من الشك على عدالة نظام التقييم.

 يمكن أن يؤدي هذا إلى فقدان ثقة الجمهور في نظام التعليم، مما يؤثر على دافعية الطلاب وإيمانهم بقيمة عملهم الجاد وتفانيهم. 

علاوة على ذلك، يمكن لنتائج الامتحان المسربة أن تخلق ميزة غير عادلة لأولئك الذين يحصلون عليها في وقت مبكر، هذا لا يعرض فقط آفاق الطلاب المجتهدين للخطر والذين ربما حققوا نتائج ملحوظة فحسب، ولكنه أيضًا يديم مناخ المنافسة غير العادلة، حيث لم يعد النجاح يتحدد فقط بالمعرفة والجهد، ولكن من خلال الوصول إلى المعلومات المميزة. 

التأثير النفسي على الطلاب: نتائج الامتحان المسربة، إذا تم تأكيدها على أنها صحيحة، لديها القدرة على إحداث ضغوط نفسية كبيرة على الطلاب،كما أن تراكم الترقب والقلق المحيط بإصدار النتائج أمر ساحق بالفعل بالنسبة للكثيرين، ويمكن أن يؤدي عدم اليقين الإضافي والخوف من المجهول إلى تكثيف هذه المشاعر ، مما يؤدي إلى زيادة مستويات التوتر والقلق وحتى الاكتئاب. 

 

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