مدرب الداخلية: الشناوى حرمنا من التعادل أمام الأهلى.. وواجهنا بطل أفريقيا والدورى

أكد هيثم جبريل، المدير الفني المؤقت لفريق الداخلية، أن مواجهة الأهلي في ثمن نهائي كأس مصر كان مميزًا للغاية بالنسبة له.

وودع فريق الداخلية بطولة كأس مصر عقب خسارته امام الأهلي بهدفين دون رد في ثمن النهائي.

وقال محمد جبريل، في تصريحات تليفزيونية، إن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي حرم فريقه من التعادل بعد تألقه وتصديه للعديد من الفرص الصعبة.

وأشار إلى أن المباراة كانت صعبة للغاية لأن الداخلية واجه بطل أفريقيا وبطل الدوري الذي لم يكن مُوفقًا في آخر 3 مواجهات خاضها بالدوري.

وأكد مدرب الداخلية، على أن الأهلي هو الفريق الأفضل في أفريقيا لكن دائمًا ما يكون فريق الداخلية خصمًا صعبًا أمام الفريق الأحمر في مواجهات الفريقين.

وأبدى هيثم جبريل، ترحيبه بالتواجد في أي منصب داخل نادي الداخلية خاصةً أنه من أبناء النادي.