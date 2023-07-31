الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب الداخلية: الشناوى حرمنا من التعادل أمام الأهلى.. وواجهنا بطل أفريقيا والدورى

مباراة الأهلي والداخلية
مباراة الأهلي والداخلية

أكد هيثم جبريل، المدير الفني المؤقت لفريق الداخلية، أن مواجهة الأهلي في ثمن نهائي كأس مصر كان مميزًا للغاية بالنسبة له.

وودع فريق الداخلية بطولة كأس مصر عقب خسارته امام الأهلي بهدفين دون رد في ثمن النهائي.

وقال محمد جبريل، في تصريحات تليفزيونية، إن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي حرم فريقه من التعادل بعد تألقه وتصديه للعديد من الفرص الصعبة.

وأشار إلى أن المباراة كانت صعبة للغاية لأن الداخلية واجه بطل أفريقيا وبطل الدوري الذي لم يكن مُوفقًا في آخر 3 مواجهات خاضها بالدوري.

وأكد مدرب الداخلية، على أن الأهلي هو الفريق الأفضل في أفريقيا لكن دائمًا ما يكون فريق الداخلية خصمًا صعبًا أمام الفريق الأحمر في مواجهات الفريقين.

وأبدى هيثم جبريل، ترحيبه بالتواجد في أي منصب داخل نادي الداخلية خاصةً أنه من أبناء النادي.

أخبار محمد الشناوي الاهلى فريق الداخلية دورى ابطال افريقيا كاس مصر هيثم جبريل

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

رابط نتيجة 3 ثانوى 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

اعرف الآن نتيجة الثانوية العامة محافظة المنوفية 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس