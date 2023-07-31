الرابع على الجمهورية علمى علوم فى البحيرة: والدتى سر نجاح

عبر كريم ناصر محمد عبدالفتاح سلام، ابن مدينة بدر التابعة لمحافظة البحيرة، والحاصل على المركز الرابع على الثانوية العامة علمى علوم على مستوى الجمهورية، عن فرحته الغامرة عقب تلقيه اتصالا من وزارة التربية والتعليم بحصول على المركز الرابع، مشيرا إلى أنه توقع تلك النتيجة مع والدته صاحبة الفضل الأول فى حصولة على هذا المركز.

وأشار كريم ناصر إلى أنه أنه لولا والدته ما كان قد حصل على هذا المركز، مشيرا إلى أنها كانت تقف بجانبه طوال فترة الدراسة، وكان يقوم بترتيب وقته أثناء اليوم حيث كان يذهب إلى الدروس فى الصباح وعند العودة إلى المنزل يجد والدته التى تقوم بترتيب وقته فى المذاكرة نظراً لكونها من ضمن العاملين فى العلمية التعليمية، وكان يذاكر لمدة 4 ساعات وصلت فى نهاية العام إلى 6 ساعات يوميًا.

وعن أمنياته، أكد كريم أنه أهم أمنياته هو أن يلتحق بكلية الطب، وأن يكون مثل الدكتور مجدى يعقوب من أجل المساهمة في علاج الفقراء والمحتاجين.

من ناحية أخرى، قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بإجراء اتصالًا هاتفيًا قدمت خلاله التهنئة لأوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة والحاصلين على مركزي الأول مكرر والرابع على مستوى الجمهورية.

حيث قامت نائب محافظ البحيرة بتقديم التهنئة للطالب زياد عادل السعيد محمد، من مدرسة حامد عبد الرازق الثانوية المشتركة التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية، والحاصل على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية فى الشعبة العلمية - علوم، بمجموع 403 درجة.

كما هنأت الطالب كريم ناصر عبد الفتاح محمد سلام من مدرسة بدر الثانوية بنين التابعة لإدارة التحرير التعليمية، والحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى الشعبة العلمية - رياضة بمجموع 401 درجة.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، أنهم قدوة حسنة ونموذج مشرف لطلبة وطالبات محافظة البحيرة يحتذى بهما لباقي زملائهم، وحثتهم على مواصلة مسيرة النجاح والجد والإجتهاد للتفوق فى حياتهم المستقبلية، مؤكدة تقديم كافة أوجة الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، مشيرة أنه سيتم تحديد موعد لتكريمهم بديوان عام المحافظة، لتحفيزهم وتشجيعهم على مواصلة النجاح.