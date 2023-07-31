"الوثائقية"|إلهام شاهين تكشف كيف تحولت لنجمة سينمائية بعد أول دور مع "عكاشة"

عرضت قناة "الوثائقية"، الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "أسامة أنور عكاشة"، والذي رصدت فيه قصة حياته بداية من طفولته والعوامل التي شكلت موهبته الكتابيه.

وقالت الفنانة إلهام شاهين، إن أول لقاء في مسلسل "وقال البحر" هو أروع لقاء لأنه كان مسلسل مميز جدًا وتعبتره من أهم ادوارها ويعتبر نقلة كبيرة في حياتها.

وأضافت، أن المسلسل كان فرصة عظيمة لأنها كانت تعمل مع المخرج محمد فاضل وفريق كان رائع وأساتذة كبار، مشيرة إلى أنها قدمت شخصية "نجفة"، بائعة في السوق، وبعد عرضه اتصل عليها الفنان عادل إمام، وقال لها: "إيه الدور العبقري اللي انتي عمالاه ده انا عايزك في فيلم".

وتابعت، أن الفنان عادل إمام أرسل لها سيناريو فيلم "الهلفوت"، لأن شخصية "وردة" في الفيلم بائعة في السوق وفيها شيء تشبه لنجفة مع اختلاف الأحداث، مؤكدة أنها أصبحت نجمة سينما بسبب هذا الدور وبترشيح عادل إمام لها بعد مشاهدتها بالمسلسل.

أقرب الأعمال لقلب أسامة أنور عكاشة

وقالت ابنته المذيعة نسرين عكاشة، إن مسلسل "وقال البحر، وعابر سبيل"، فيهما الكثير من فلسفة والدها والتي لم تكن تخرج بسهولة للناس وتجلى فيهما هذا العامل ولذا كان يعتزبهما لأن فيهما حتة منه، وقال هو إن ليالي الحلمية والشهد والدموع هما الأكثر جماهيرية لكن الأقرب له هو المشرابية وقال البحر وعابر سبيل لأنه كان بهما عمق فلسفته.