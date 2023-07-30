الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

شيخ الأزهر والمفتى ينعيان العالم الجليل السعيد عبادة عضو هيئة كبار العلماء

د. السعيد
د. السعيد

نعى الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- فضيلة العالم الجليل العلَّامة المحقق  الدكتور السعيد السيد عبادة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، الذي وافته المنية اليوم الأحد عن عمر يناهز 89 عامًا.

وقال مفتي الجمهورية في بيانه اليوم الأحد: رحمه الله  الشيخ  الدكتور السَّعيد السَّيِّد عبادة، العلَّامة المُحقِّق، وعُضوُ هيئةِ كبارِ العلماءِ بالأزهرِ الشريف، الذي قدم الكثير والكثير من الجهد في خدمة علوم الدين واللغة ونشر المنهج الوسطي المعتدل.
وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة العالم الجليل وطلابه وجموع المسلمين في كل مكان، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسُّلوان، "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

وبمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، ينعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، فضيلة العالم الجليل العلَّامة المحقق د. السعيد السيد عبادة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، والذي وافته المنية صباح اليوم الأحد عن 89 عامًا.

وأكد الأزهر الشريف أن العالم الجليل كرس حياته لخدمة العلم وطلابه، وكان أنموذجا في العطاء وخدمة علوم الدين واللغة ونشر رسالة الأزهر ومنهجه الوسطي والتضلع من تراثه، وقد رحل هذا العالم المكين، بعد أن قدم مكتبة علمية ثرية بالكتب والمؤلفات والتحقيقات العلمية الرصينة التي ستظل مقصدًا ومنهلًا لطلاب العلم.

والأزهر الشريف إذ ينعى العالم الجليل فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسرته وطلابه وجموع المسلمين في كل مكان، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل علمه شفيعًا له يوم القيامة، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسُّلوان. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

الدكتور شوقي علام

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس