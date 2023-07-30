شيخ الأزهر والمفتى ينعيان العالم الجليل السعيد عبادة عضو هيئة كبار العلماء

نعى الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- فضيلة العالم الجليل العلَّامة المحقق الدكتور السعيد السيد عبادة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، الذي وافته المنية اليوم الأحد عن عمر يناهز 89 عامًا.

وقال مفتي الجمهورية في بيانه اليوم الأحد: رحمه الله الشيخ الدكتور السَّعيد السَّيِّد عبادة، العلَّامة المُحقِّق، وعُضوُ هيئةِ كبارِ العلماءِ بالأزهرِ الشريف، الذي قدم الكثير والكثير من الجهد في خدمة علوم الدين واللغة ونشر المنهج الوسطي المعتدل.

وتقدم مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة العالم الجليل وطلابه وجموع المسلمين في كل مكان، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسُّلوان، "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ".

وبمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، ينعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، فضيلة العالم الجليل العلَّامة المحقق د. السعيد السيد عبادة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، والذي وافته المنية صباح اليوم الأحد عن 89 عامًا.

وأكد الأزهر الشريف أن العالم الجليل كرس حياته لخدمة العلم وطلابه، وكان أنموذجا في العطاء وخدمة علوم الدين واللغة ونشر رسالة الأزهر ومنهجه الوسطي والتضلع من تراثه، وقد رحل هذا العالم المكين، بعد أن قدم مكتبة علمية ثرية بالكتب والمؤلفات والتحقيقات العلمية الرصينة التي ستظل مقصدًا ومنهلًا لطلاب العلم.

والأزهر الشريف إذ ينعى العالم الجليل فإنه يتقدم بخالص العزاء لأسرته وطلابه وجموع المسلمين في كل مكان، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل علمه شفيعًا له يوم القيامة، وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسُّلوان. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.