"الوثائقية".. ناقد سينمائى: أسامة أنور عكاشة تربى على قيم اشتراكية وعلى مبادئ المثالية

عرضت قناة "الوثائقية"، الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "أسامة أنور عكاشة"، والذي رصد فيه قصة حياته بداية من طفولته والعوامل التي شكلت موهبته الكتابية.

وقالت الناقدة الفنية ماجدة موريس، إن "عكاشة"، حدثت معه مفارقة غريبة فقد كان يتمنى دخول أداب إنجليزي لأنه قرأ لكثير من الكتاب الإنجليز وكان مبهورًا بأفكارهم، ولكنه أكمل للآخر بالشحنة التي لديه والثقافة المبدئية التي يمكن ألا تكون متاحة لطالب آخر جامعي، وأكمل وكان فيه تهديد من والده أنه لو رسب في أي سنة من السنوات لن يكمل تعليمه.

وأضاف الكاتب الصحفي عبدالله الإسناوي، إنه من مواليد 1941، وعاصر الثورة في صعودها الهائم ثم في إنكسارها وكان مع مجموعة من أصدقائه يتمشوا بمصر الجديدة وكانوا ينتقدون ناصر بضراوة، وفجأة مر موكب "عبدالناصر"، كلهم جريوا خلفه وكانوا يهتفون ناصر ناصر، وتخرج عام 1962 في عز الإزدهار.

وتابع الناقد السينمائي أسامة عبدالفتاح، إن "عكاشة"، تربى على قيم اشتراكية وعلى مبادئ المثالية.

نكسة 1967 وسقوط الشعارات

أشار الكاتب الصحفي سيد محمود، أنه عندما حدثت نكسة 1967 ابتدت تتداعى كل هذه الشعارات وتسقط بوضوح لأنها عند اختبارها القاسي لم تستطع أن تؤدي المهام التي كان من المتوقع أن تؤديها.