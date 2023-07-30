الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الفرنسية: ندعم عقوبات دول غرب إفريقيا على النيجر

النيجر
النيجر

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، دعم عقوبات دول غرب إفريقيا على النيجر، وفق وكالة رويترز الإخبارية. 

وفرضت دول في غرب إفريقيا عقوبات وهددت باستخدام القوة يوم الأحد إذا فشل قادة الانقلاب في النيجر في إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم في غضون أسبوع، بينما هاجم أنصار المجلس العسكري السفارة الفرنسية في نيامي.

وجاء رد كتلة الإيكواس المكونة من 15 دولة على الانقلاب السابع في منطقة الساحل في السنوات الأخيرة، عندما أحرقت حشودا في عاصمة النيجر نيامي الأعلام الفرنسية ورجمت مهمة القوة الاستعمارية السابقة بالحجارة، مما أدى إلى سحب الغاز المسيل للدموع من الشرطة.

وفي قمة طارئة في نيجيريا لمناقشة الانقلاب الأسبوع الماضي، دعا قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى استعادة النظام الدستوري، محذرين من الأعمال الانتقامية إذا لم يحدث ذلك.

وقال البيان إن "مثل هذه الإجراءات قد تشمل استخدام القوة"، مضيفين أن مسئولي الدفاع سيجتمعون على الفور لهذا الغرض.

وقال مساعدان رئاسيان لرويترز إن الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، الذي تولى السلطة في عام 2021 بعد انقلاب في بلاده، التقى بنظيره النيجيري بولا تينوبو على هامش القمة وتطوع للتحدث إلى القادة العسكريين في النيجر، طالبا عدم قبوله ليتم تحديدها.

وقالت الإيكواس والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا المكون من ثمانية أعضاء، إنه سيتم إغلاق الحدود مع النيجر فورًا، وحظر الرحلات التجارية، وتوقف المعاملات المالية، وتجميد الأصول الوطنية، وإنهاء المساعدات.

وفرضت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات مماثلة على مالي وبوركينا فاسو وغينيا في أعقاب الانقلابات التي شهدتها تلك البلدان في السنوات الثلاث الماضية.

ويقول محللون سياسيون إنه على الرغم من أن العقوبات المالية أدت إلى التخلف عن سداد الديون- في مالي على وجه الخصوص- إلا أن مثل هذه الإجراءات كانت تميل إلى إلحاق الضرر بالمدنيين أكثر من القادة العسكريين الذين استولوا على السلطة في بعض أفقر دول العالم. تم الاتفاق على الجداول الزمنية لاستعادة الحكم المدني في البلدان الثلاثة، لكن لم يكن هناك تقدم يُذكر في تنفيذها.

وأدان الانقلاب العسكري في النيجر، الذي بدأ يوم الأربعاء، على نطاق واسع من قبل الجيران والشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والقوة الاستعمارية السابقة فرنسا.

وزارة الخارجية الفرنسية فرنسا غرب افريقيا 32 عقوبات النيجر

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