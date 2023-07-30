الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة وإيقاف 8 حالات تعدٍ ومخالفات بناء بمركزى مطاى والمنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركزي مطاي والمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي دون ترخيص؛ تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والتي شدد خلالها على عدم التهاون والتصدى الفورى لأى شكل من أشكال التعديات ومخالفات البناء العشوائي دون ترخيص، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينه المنيا، إن الوحدات المحلية بقري طوخ الخيل ونزلة حسين والبرجاية وتلة ودمشير وأجهزتهما التنفيذية تمكنت اليوم من رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ6 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على أراضٍ زراعية علي مساحة 750 مترا، وتم التعامل الفوري معهما وإحالة المخالفين للنيابة العامة وعودة الأراضي الزراعية لطبيعتها؛ لتطبيق القانون وليكون عبرة لمن تسول له نفسه المساس بسلطة القانون.

كما تمكن حى غرب من فك شدة خشبية بدون تراخيص، وتم التحفظ على الحديد المستخدم في الشدة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقانون لمنع البناء العشوائي واحتراما لسلطة القانون، وذلك خلال حملات أشرف عليها محمود أبوكريشة، ومحمد عادل، وهبة سيد وإكرام محمد وعماد محمود نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء المجالس المحلية بالقرى والأحياء حمادة جمعة، وأشرف فرغلي، ودكتور الحسيني شادي، ومحمد جابر، ومصطفى الشريف، ومحمد صابر وقسم التنظيم والمتغيرات وقسم الإزالات. 

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المنيا إزالة تعديات ومخالفات بناء مركزي مطاي والمنيا المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

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