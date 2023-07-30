الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص بطلق نارى على يد شقيقه الأكبر شمال أسوان

ارشيفية
ارشيفية

لقى شخص مصرعه علي يد شقيقه الأكبر، اليوم الأحد، حيث نشبت خلافات عائلية بينهما، ما أدى إلى إطلاق الشقيق الأكبر على الأصغر عيارا ناريا، لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة، وذلك بقرية عزبة العرب بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان. 

وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع خلافات عائلية  بين شقيقين ما أسفرت عن قتل الأخ الأكبر لشقيقه الأصغر منه بطلق ناري، بقرية عزبة العرب التابعة لدائرة المركز، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ اللازم والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة واستخراج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وفرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها.

ويكثف رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان جهودهم لإلقاء القبض على قاتل شقيقه الأصغر بعزبة العرب، وذلك وقوع خلافات عائلية بينهم، وكشف السبب الرئيسي وراء حدوث الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

خلافات عائلية قرية عزبة العرب مصرع شخص علي يد شقيقه كوم امبو الجهات الامنية إسعاف مشرحة أسوان

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