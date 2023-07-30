الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"كله ماشى".. "الباز" يكشف كواليس أزمة صفحة "جلوكال" وأمينة شلباية

الباز
الباز

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن كواليس أزمة وقعت بين صفحة "جلوكال" على السوشيال ميديا، وخبيرة الإتيكيت أمينة شلباية.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن شابًا يدعى عمر هشام كتب على صفحة "جلوكال" على موقع التواصل الاجتماعي "هنقدم لكم إتيكيت الثانوية العامة على طريقة أمينة شلباية"، وكتب مجموعة نصائح على طريقة أمينة شلباية ومنها "تقوله هات رقم جلوسك.. مرفوض"، و"تزور الطالب وأهله يوم النتيجة.. مش مطلوب"، و"بلاش تسأل جبت كام"، و"خليك في نفسك.. دي الطريقة الصح".

ولفت إلى أن أدمن الصفحة الرسمية لأمينة شلباية على السوشيال ميديا استخدم هذه النصائح ووضعها على الصفحة، وكأنها أفكار أمينة، وأيضًا دخلت أمينة شلباية في مداخلة تليفزيونية وتحدثت عن النصائح وكأنها هي من كتبتها.

وعلق "الباز" على الواقعة قائلًا: "كله ماشى".

جلوكال أمينة شلباية اخر النهار السوشيال ميديا

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