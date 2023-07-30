الأهلي يُحبط مفاجآت الكأس بثنائية في شباك الداخلية.. ويواجه المصري في ربع النهائي

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر عقب الفوز على الداخلية بهدفين نظيفين في ثمن النهائي.

ويلتقي الأهلي مع المصري البورسعيدي مساء الخميس المقبل الموافق 3 أغسطس.

سجل بيرسي تاو هدف التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من أفشة قبل أن يوجهها الجنوب أفريقي في المرمى لحظة خروج الحارس.

وجاء الهدف الثاني عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 91 بعد تسديدة أرضية على يسار الحارس محمد مجدي.

أحداث الشوط الأول

الأهلي بدأ المباراة بقوة وكاد أن يتقدم في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة رائعة من بيرسي تاو إلى كهربا المنفرد بالمرمى قبل أن يتدخل الحارس محمد مجدي.

في الدقيقة 13 مطالبات من لاعبي الأهلي بالحصول على ركلة جزاء بعد اصطدام عرضية علي معلول في يد محمود طلعت لاعب فريق الداخلية.

ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو قبل أن يحتسب ركلة جزاء لصالح الأهلي.

وأهدر علي معلول ركلة الجزاء حيث سددها قوية ارتطت بالقائم الأيمن للحارس محمد مجدي.

في الدقيقة 21 تسديدة من سمير فكري من خارج منطقة الجزاء لصالح الداخلية تصدى لها حارس المرمى بسهولة تامة.

محمود كهربا سدد كرة تصدى لها بثبات محمد مجدي حارس الداخلية في الدقيقة 26.

تصويبة من أفشة من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي لكنها بعيدة للغاية عن المرمى.

في الدقيقة 30، مروان عطية يفاجئ الجميع ويسدد كرة صاروخية في منتصف المرمى يتصدى لها حارس الداخلية محمد مجدي بنجاح.

تصويبة من أفشة من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الداخلية.

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة 38 عن طريق بيرسي تاو بعد تمريرة من حسين الشحات إلى أفشة الذي مرر تمريرة ساحرة إلى بيرسي تاو المتمركز داخل منطقة الجزاء لينفرد بالمرمى ويسجل الكرة في الشباك.

محمد مجدي أفشة أهدر فرصة هدف ثاني بعد تسديدة داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد مجدي.



أحداث الشوط الثاني

فريق الداخلية بدأ الشوط الثاني بضغط قوي من أجل تسجيل هدف التعادل في مرمى الأهلي.

وهدد سمير فكري مرمى الأهلي بكرة ساقطة كادت أن تخدع الحارس محمد الشناوي قبل أن يتدخل علي معلول ويشتت الكرة إلى ركنية.

وحصل بيرسي تاو على بطاقة صفراء لإدعاء السقوط والحصول على ركلة جزاء.

وسدد مروان عطية كرة قوية في الدقيقة 57 مرت بجوار القائم.

في الدقيقة 73 كاد فريق الداخلية أن يدرك التعادل بعد تسديدة من ألان كيامبادي اصطدمت بـ رامي ربيعة وغيرت اتجاهها قبل أن يبعدها الشناوي إلى ركنية.

واعترض لاعبو الداخلية وطالبوا بالحصول على ركلة جزاء بعد تسديدة أحمد عبد الرسول التي اصطدمت في رامي ربيعة.

ورد محمود كهربا بتسديدة قوية أبعدها الحارس محمد مجدي.

لاعبو الأهلي تبادلوا إهدار الفرص، وسدد مروان عطية كرة بعدية عن المرمى.

وأجرى كولر 3 تغييرات بنزول رأفت خليل وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر بدلا من حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا.

وسجل محمد مجدي أفشة الهدف الثاني وتأمين الانتصار في الدقيقة 91 بعد تسديدة بباطن القدم أرضية على يسار الحارس محمد مجدي.