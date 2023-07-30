الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مساعد وزير التنمية يكشف شروط إقامة حفلات الزفاف بالشارع

الزفاف
الزفاف

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي، إنه تم توجيه المجالس المحلية لتقليل الإضاءة في قاعات حفلات الزفاف والاكتفاء بالإضاءة الداخلية للقاعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأفراح التي تقام في الشارع لا بد من أخذ تصريح من الحي أو الوحدة المحلية، بالموافقة على إقامة الحفل بالشارع، مؤكدًا أن الناس التي تأخذ إنارة من الأعمدة فإن الأحياء تتخذ الإجراءات القانونية ضدهم.

مخالفة التوقيت الصيفي للمحال

وأكد أن قرار وزير التنمية المحلية، بغلق المحال التجارية وفقًا للتوقيت الصيفي يكون في الحادية عشرة، مشيرًا إلى أن هذا القرار مطبق من عام 2020 وهذه هي السنة الثالثة، والمحلات في كل المحافظات تعلم عواقب مخالفة القانون فأول مرة يتم إغلاقه ويأتيه إنذار والمرة الثانية يغلق لمدة أسبوع، وإذا لم يكن معه ترخيص فعليه الحصول على ترخيص والسير في الحصول على إجراءات.

مساعد وزير التنمية الأفراح الشارع الوحدة المحلية إقامة الحفل بالشارع مخالفة التوقيت الصيفي

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