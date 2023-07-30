الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد وفاة نجل حسن يوسف.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن علاقة القلب بالغرق

جمال شعبان
جمال شعبان

علق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، على واقعة وفاة عبدالله نجل الفنان حسن يوسف، قائلًا إنه يمكن أن يكون هناك علاقة بين الغرق وحدوث مشكلة في القلب.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المشكلة الأولى هو نزول شخص لمياه باردة، وهو غير معتاد عليها، مما قد يؤدي لاختلال في كهرباء القلب، أو يكون لديه مشكلة قلبية فيحدث الغرق.

وأردف: "لو شخص غير معتاد على النزول إلى مياه باردة وجسمه دافئ، ممكن ينشط لديه العصب الحائر لو مولود بخلل كهربائي كامن، فيتوقف القلب".

ولفت إلى أن العام الماضي، فقد طفل حياته، لأنه شرب ماءً مثلجًا، وهذا الأمر لا يحدث لكل شخص، لكن يحدث لأناس عندها استعداد وراثي. 

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