استعدادا لطرحه.. عمرو سلامة يضع اللمسات النهائية على فيلم "شماريخ"

يعكف المخرج عمرو سلامة على وضع اللمسات النهائية لفيلم “شماريخ”، الذي يخوض بطولته النجم آسر ياسين وأمينة خليل، استعدادا لطرحه بالسينمات خلال شهر أكتوبر المقبل.

وعلم “الدستور” من مصدر داخل فريق العمل أن صناع الفيلم انتهوا من تصوير العمل منذ فترة، ويحرص المخرج عمرو سلامة على متابعة اللمسات النهائية لمونتاج الفيلم الذي انتهى منه أيضا مؤخرا، ولكنه شديد الحرص على خروج الفيلم بأفضل صورة ممكنة.

وكان النجم آسر ياسين قد كشف عن البوستر الرسمي الدعائي لفيلمه الجديد "شماريخ"، حيث ظهر فيه مرتديًا قناعًا ضد المفرقعات والشماريخ والدخان وخلافه بالإضافة إلى مسدس، كما ظهرت أمينة خليل في ظهر آسر وهى تنظر إلى الشماريخ في السماء.

ويجسد النجم آسر ياسين ضمن أحداث فيلمه "شماريخ" شخصية رجل ثرى يمتلك مصنع "بلالين" يقع فى حب أمينة خليل، إذ تجمعهما قصة حب ضمن دراما العمل.

"شماريخ" من تأليف وإخراج عمرو سلامة والفيلم يدور في إطار درامي تشويقي أكشن، ويشارك فى بطولته، خالد الصاوي، أدهم الشرقاوي، سالي حماد، محمد ثروت، مصطفى درويش والعديد من ضيوف الشرف.

يذكر أن آخر أعمال المخرج السينمائى عمرو سلامة فيلم "برا المنهج"، من بطولة ماجد الكدوانى، روبى، أسماء أبو اليزيد، الطفل عمر الشريف، دنيا ماهر، وضيف الشرف أحمد أمين، وغيرهم نخبة من النجوم، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة.