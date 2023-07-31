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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

التعاملات المسائية|سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الأحد 30-7-2023

اليورو
اليورو

شهد سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 30 يوليو 2023 استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال التعاملات المسائية، مسجلاً نحو 33.68 جنيه للشراء، و33.80 جنيه للبيع وفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الاحد تحديث يومي 

الدستور يستعرض تحديث يومي لـ سعر اليورو الاحد الموافق 30 يوليو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي سجل استقرارً خلال  التعاملات المسائية اليوم الاحد الموافق 30 يوليو 2023، مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم السبت 29 يوليو مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم السبت 29-7-2023

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سعر اليورو خلال الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد الموافق 30 يوليو 2023، خلال التعاملات المسائية في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 30 يوليو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الأحد 30-7-2023

 اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 30 يوليو 2023 في بنك البركة خلال التعاملات المسائية ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 30 يوليو 2023 في بنك القاهرة مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و33.60 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

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