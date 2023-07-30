منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الأحد 30-7-2023

سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 30 يوليو 2023 سجل استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال منتصف التعاملات، حيث بلغ نحو 33.68 جنيه للشراء، و33.80 جنيه للبيع وفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الاحد تحديث يومي

الدستور ينشر تحديث يومي لـ سعر اليورو الاحد الموافق 30 يوليو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي سجل استقرارً خلال منتصف التعاملات اليوم الاحد الموافق 30 يوليو 2023، مسجلاً 33.52 جنيه للشراء، و33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو خلال الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاحد الموافق 30 يوليو 2023، خلال منتصف التعاملات في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 30 يوليو 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع.

اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 30 يوليو 2023 في بنك البركة خلال منتصف التعاملات ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و34.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الاحد الموافق 30 يوليو 2023 في بنك القاهرة مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و33.60 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.