مراسل القاهرة الإخبارية: مقتل 6 فى اشتباكات داخل مخيم للاجئين الفلسطينيين بـ لبنان

كشف أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عن تفاصيل اشتباكات مخيم "عين الحلوة"، مؤكدا أنها أسفرت عن مقتل 6 في اشتباكات داخل مخيم للاجئين الفلسطينيين بـ لبنان واحتراق عدد من المنازل.

وقال خلال تغطيته الحية من بيروت: "تم مقتل 6 في اشتباكات داخل مخيم للاجئين الفلسطينيين بـ لبنان"، مؤكدا أن جميعهم من الفلسطينيين.

ولفت مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن الاشتباكات داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان أسفرت عن تضرر واحتراق عدد من المنازل والسيارات، قائلًا: "ربما توجد أطفال ومن هم أطفال دون السن من مصابي الاشتباكات، ولا توجد معلومات كاملة عن أسباب الاشتباكات".

وقال أحمد سنجاب، إنه من غير المتوقع أن يتزامن في وقت المصالحة الفلسطينية تلك الاشتباكات، وتكون محصلتها حتى الآن تلك الحصيلة من القتلى والمصابين.