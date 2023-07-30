الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تفاصيل غرق نجل حسن يوسف وكيف تم اكتشاف جثمانه؟

حسن يوسف
حسن يوسف

كشف المهندس أسامة عبدالفتاح، شاهد عيان على حادث وفاة عبدالله، نجل الفنان حسن يوسف، والفنانة المعتزلة شمس البارودي، غرقًا في الساحل الشمالي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث"، إنه شاهد الحادث من شرفة منزله وكان ذلك في تمام الواحدة والنصف فجر الأحد، مؤكدًا أنه رأى حالة هرج ومرج على شاطئ البحر، وهذا غير معتاد وكانت االناس تجري لتحضر سيارة إسعاف وبعد 10 دقائق جاءت الإسعاف ونقلت جثمانه للمستشفى.

كيف تم اكتشاف الجثمان؟

وتابع أنه كان هناك تتمشى على الشاطئ بالليل ورغم أن هذا ممنوع وحرس الحدود تمنع ذلك، وهم من اكتشفوا جثمانه، مشيرًا إلى أحد الاشخاص قال له إنه كان شارب كميات مياه كبيرة وتوفى بسبب إسفكسيا الغرق.

وأوضح أنه عندما وضع على نقالة المستشفى كان يرتدي مايوه، مؤكدًا أن الفنان حسن يوسف لديه فيلا في قرية بدر، ولكنه لم ير عبدالله قبل ذلك. 

شاهد عيان نجل الفنان حسن يوسف وفاة شمس البارودى اكتشاف الجثمان اسفكسيا الغرق

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