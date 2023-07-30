انخفاض جديد في الحرارة.. "الأرصاد" تكشف طقس الأيام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس والظواهر الجوية خلال الـ 6 أيام المُقبلة، بداية من الإثنين 31 يوليو وحتى السبت 5 أغسطس 2023 على جميع أنحاء الجمهورية.

وكشفت هيئة الأرصاد في بيانها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن انخفاض جديد في درجات الحرارة ونشاط الرياح تشهده البلاد خلال تلك الفترة.

وأكدت الأرصاد استمرار الارتفاع في نسبة الرطوبة، بينما تنخفض الحرارة بشكل تدريجي على كافة أنحاء الجمهورية خلال الـ6 أيام المُقبلة.

ويكون الطقس بالقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري حار رطب نهارًا، فيما تشهد منطقتي جنوب سيناء وجنوب البلاد طقس شديد الحرارة رطب، على أن يكون مائل للحرارة ليلًا على المناطق كافة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

وتشهد مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، نشاطًا للرياح على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون حالته معتدل، وارتفاع الأمواج من «1.5 إلى 2» متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، بينما تكون حالة البحر الأحمر، من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من «1.5 إلى 2.5» متر.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

أوضحت هيئة الأرصاد أن يكون طقس غدا الإثنين، حار خلال النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلي بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المُقبلة: