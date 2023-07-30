الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المؤبد لمتهم حاول تهريب المخدرات من منفذ الرسوة الجمركي ببورسعيد

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد مندور عبدالله، وعضوية المستشارين أشرف محمد الجميل، شريف فتحي كلحى، وتامر أحمد رضا، وسكرتارية إسماعيل عوكل، بالسجن المؤبد لمتهم حاول تهريب المخدرات من منفذ الرسوة الجمركي ببورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 2 من شهر فبراير عام 2023، والمتهم فيها كل من حسن محمود حسن علي وياسر محمد عبده إمام، حيث حاز الأول مخدرًا لنبات الحشيش بقصد الإتجار، ونقل الثاني بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي جوهر مخدر لنبات الحشيش، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وشهد أحمد سلامة مصطفى رائد شرطة وضابط بادارة شرطة موانئ بورسعيد بأنه حال ممارسة مهام وظيفته بمنفذ الرسوة الجمركي استوقف المتهم الثاني حال عبوره للمنفذ مستقلا سيارة وأثناء محاولة الهروب خارج المنفذ تمكن من ضبطه، وبتفتيش السيارة عثر بالحقيبة الخلفية على 59 لفافة لنبات البانجو المخدر، وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي ومواجهته أقر بإحرازها بقصد النقل لصالح المتهم الأول والمبلغ المالي من حصيلته.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لأجزاء نباتية خضراء تحوي المادة الفعالة للحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وباستجواب المتهم الثاني أقر بحيازة المواد المخدرة المضبوطة، وثبت بتحقيقات النيابة أن إجمالي وزن المضبوطات 61 كيلو و186 جرامات.

الأحوال المصرح البانجو المخدر الحشيش السجن المؤب السجن المشدد

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