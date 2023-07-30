الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الأهلي.. كهربا يقود هجوم الأهلي أمام الداخلية في كأس مصر

كهربا
كهربا

أعلن السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نادي الداخلية في دور الـ16 في كأس مصر.

تشكيل الاهلى الرسمي أمام الداخلية فى بطولة كأس مصر 

محمد الشناوي وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ومحمد هاني وعلي معلول وأليو ديانج ومروان عطية حسين الشحات وأفشة وتاو وكهربا.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي الداخلية اليوم الأحد على ستاد الكلية في إطار دور الـ15 في بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والداخلية في تمام السابعة مساء على ستاد الكلية الحربية، على أن يلتقي الفائز في المباراة مع نادي المصري البورسعيدي يوم 3 أغسطس المقبل.

ويأتي على مقاعد البدلاء أحمد عبدالقادر، كريستو، قندوسي، طاهر محمد طاهر، مصطفى شوبير، رأفت خليل، محمد فخري، كوكا، كريم الدبيس. 

أحمد عبدالقادر الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي البورسعيدي السويسري مارسيل كولر الشحات السويسري

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