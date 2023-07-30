ما هي تأثيرات التوتر الزائد على الصحة العامة والجهاز المناعي؟

يعتبر التوتر أو الإجهاد جزءًا لا يتجزأ من حياة الإنسان الحديثة، حيث يواجه الأفراد ضغوطًا كبيرة من مختلف جوانب الحياة، سواء في العمل أو العلاقات الشخصية أو المسؤوليات العائلية.

يصبح التوتر الزائد أمرًا شائعًا يؤثر على الجسم بطرق عديدة وقد تكون خطيرة على المدى الطويل، لذا يجب علينا فهم تأثير التوتر الزائد على صحتنا العامة وبشكل خاص على جهازنا المناعي، والتي تمثل مشاكل جدية قد تتطلب اهتمامًا خاصًا، وفقًا لما ذكره موقع " news-medical" الطبي.

التأثيرات الصحية للتوتر الزائد:

زيادة مستويات القلق والاكتئاب: قد يزيد التوتر الزائد من مخاطر الإصابة بالقلق والاكتئاب، فعندما يتعرض الشخص للتوتر المستمر، يكون هناك تأثير سلبي على الحالة المزاجية والعقلية، مما يؤدي إلى تدهور الصحة العقلية.

اضطرابات النوم: يعاني العديد من الأشخاص من صعوبة في النوم عندما يكونون تحت ضغط نفسي كبير، فالتوتر الزائد يجعل الجسم في حالة يقظة مستمرة ويقلل من القدرة على الاسترخاء والنوم بشكل صحي.

اضطرابات الهضم: يعرف التوتر الزائد بأنه عامل مسبب للاضطرابات الهضمية مثل القلق المعوي والحموضة المعوية، حيث يزيد هذا الضغط على الجهاز الهضمي ويؤثر سلبيًا على عملية الهضم بشكل عام.

تأثير التوتر الزائد على الجهاز المناعي:

إضعاف الجهاز المناعي: يؤدي التوتر الزائد إلى إضعاف جهازنا المناعي، حيث يؤثر سلبًا على الخلايا المسئولة عن مقاومة الالتهابات ومكافحة الأمراض، حيث يؤدي ضعف الجهاز المناعي إلى زيادة احتمالية الإصابة بالعدوى والأمراض.

زيادة خطر الأمراض: يكون للتوتر الزائد تأثيرًا على توازن الكيمياء في الجسم، الذي يؤثر بدوره على وظيفة الأعضاء والأنظمة المختلفة، وقد يتسبب التوتر الزائد في زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وضغط الدم المرتفع.

بطء عملية الشفاء: يمكن أن يؤدي التوتر الزائد إلى بطء عملية الشفاء من الإصابات أو الجراحات، فعندما يكون الجسم تحت تأثير التوتر الشديد، يصعب عليه القيام بوظائفه الحيوية بشكل صحيح، مما يعرقل عملية الشفاء.

على الرغم من أن التوتر ليس شيئًا يمكن تجنبه تمامًا في حياتنا اليومية، إلا أنه من الضروري أن نتعامل معه بطرق صحية وفعّالة، حيث يجب السعي للتخفيف من التوتر وإدارته بشكل جيد، سواء عبر الاسترخاء وممارسة التمارين الرياضية أو عن طريق طلب المساعدة المهنية.