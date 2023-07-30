رضا فرحات: ندعم اختيار المحافظ بالتعيين.. ويجب وجود أكاديمية لتدريب الكوادر المحلية

قال الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن رؤية الحزب هي أن يتم تعيين المحافظ نظرا للظروف التي تمر بها البلاد بالإضافة إلى طريقة اختيار القيادات التنفيذية الممثلة في السكرتير العام ورؤساء الوحدات المحلية والمدن والأحياء وهذه حسمت بقانون الخدمة المدنية ونتحدث اليوم عن آلية اختيارها والجميع يتفق على أهمية وجود أكاديمية لتدريب الكوادر المحلية وهذه يلتحق بها من يرغب في الالتحاق بالوظائف المحلية ويحصل علي شهادة ويصبح مؤهلا لاختياره ضمن الوظائف التنفيذية بالإضافة إلى تدريب الكوادر المحلية بشكل جيد في تلك الأكاديمية للحصول على دورات وتدريب عملي لتعينهم في الوظائف المختلفة.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر خلال المشاركة في مناقشات لجنة المحليات بالحوار الوطني: ناقشنا ملف الوحدات المحلية التنفيذية وهي المحافظة والمركز والمدينة والقرية هل يتم اختزالها إلى ثلاث مستويات أم تظل كما هي ورؤيتنا هي أن تظل كما هي لإفساح المجال للكوادر السياسية الشابة والمرأة والعمال والفلاحين للممارسة السياسية حيث أن المجال حيث أن المجالس المحلية معطلة منذ عام 2011 وبالتالي هناك شريحة لم تمارس العمل السياسي في المجلس المحلي.

وأشار رضا فرحات خلال كلمته إلى أن سلطات المحافظين وكيفية توزيعها ومنحهم سلطان أوسع في القانون الجديد للإدارة المحلية بأن يصدر قانون موحد للإدارة المحلية وبداخله باب للمجالس الشعبية المحلية ينظم طرق الانتخاب بالقائمة المطلقة المغلقة مع النظام الفردي هو النظام الأمثل للانتخابات في ظل دستور 2014 بالإضافة إلي وضع العاصمة الإدارية ومحافظة القاهرة في القانون الجديد وكيفية تنظيم آليات عملهم وكيفية التدرج والانتقال إلى اللامركزية المالية والإدارية