رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتابع إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات المياه

تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز القاهرة الجديدة، مشروع خزانات ورافع مياه الشرب بالمدينة للوقوف على تشغيل المحطات ومتابعة أعمال الإحلال والتجديد من ضمن الخطة الموضوعة لرفع كفاءة المحطات وروافع المياه.

وأكد الغيطى أنه جارى الآن إعادة تأهيل (8) خزانات علوية بجميع تجمعات القاهرة الجديدة الأمر الذي يؤدي إلى اتزان الشبكة واستقرار والتقليل من مشاكل ضعف المياه في بعض المناطق المختلفة، حيث تم الانتهاء من الاعمال المدينة بالخزانات وجارى الانتهاء من صيانة المحابس ومتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال ودخول الخزانات الخدمة الأيام المقبلة.

كما تابع أعمال رافع 4 والتأكد من إتمام تجديد المحابس على الهيدر الرئيسي بعنبر الطلمبات، مشددا على مسؤولي المحطة بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية لجميع مكونات المحطة والاهتمام بالروافع بشكل عام من نظافة ولاند سكيب وخلافه.

واستكمل جولة التفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس الجهاز المجاورة الثامنة بالتجمع الأول بصحبة للوقف على مستوى المجاورات من النظافة – الزراعة – والطرق - وتم التنبيه على ضرورة الاهتمام وتكثيف أعمال النظافة بالمربعات السكنية والمسطحات الخضراء بين العمارات وإزالة أى إشغالات بالطرق العامة وأمام المحلات لتوفير سبل الراحة للسكان.