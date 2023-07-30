نص البيان الختامى للقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية فى العلمين

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبومازن»، إلى تشكيل لجنة متابعة من الذين حضروا لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرت مناقشتها خلال اللقاء.

وطالب عباس، في البيان الختامي لاجتماع الأمناء، الذي استضافته مصر في مدينة العلمين الجديدة، اليوم الأحد، تلك اللجنة بالشروع في العمل فورًا لإنجاز مهمتها والعودة إلينا بما تصل إليه من اتفاقات أو توصيات.

وأعرب أبومازن عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، وإلى مصر الشقيقة على اللفتة الكريمة باستضافة هذا الاجتماع.

وقال، خلال إعلانه نص البيان الختامي لاجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية: "اسمحوا لي في نهاية اجتماعنا هذا أن أتوجه باسمنا جميعًا وباسمي شخصيًا إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإلى مصر الشقيقة بعميق الشكر والامتنان على اللفتة الكريمة باستضافة هذا الاجتماع، وحرص فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن تكلل جهودنا المشتركة بالنجاح، على طريق إنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وأضاف: "أتوجه بالشكر لجميع الدول الشقيقة والصديقة الجزائر، السعودية، قطر، الأردن، تركيا، روسيا والصين، على ما بذلوه من جهود في هذا الأمر.. كما أتوجه بالشكر لكم جميعًا، لجميع الوفود المشاركة، على ما بذلتموه من جهد إيجابي للوصول إلى اتفاق وطني شامل، يعيد إلى قضيتنا ما تستحق من اعتبار".

وتابع أبومازن: "إنني أعتبر اجتماع اليوم للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، خطوة أولى وهامة لاستكمال حوارنا، الذي نرجو أن يحقق الأهداف المرجوة في أقرب وقت ممكن.. ولذلك فإنني أدعوكم لتشكيل لجنة منكم تقوم باستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جرت مناقشتها اليوم، بهدف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية".

وأوضح: "أطلب من هذه اللجنة الشروع في العمل فورًا لإنجاز مهمتها والعودة إلينا بما تصل إليه من اتفاقات أو توصيات.. وآمل أن يكون لنا لقاء آخر قريب على أرض الشقيقة جمهورية مصر العربية، لنعلن إلى شعبنا إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".