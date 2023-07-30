الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"رايق وإسكندرية وغروب".. حمزة نمرة يسيطر على تريند يوتيوب بثلاث أغنيات

رايق
رايق

استطاع الفنان حمزة نمرة أن يحقق نجاحا كبيرا بأحدث ألبوماته الغنائية “رايق” حيث سيطر على قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب بثلاث أغنيات وهم “إسكندرية، ورايق، وغروب”، حاصدا نسب مشاهدات عالية خلال ايام من طرحهم.

 

وقرر حمزة نمرة تجسيد حبه الكبير لموطنه الإسكندرية، عبر أغنية خاصة جدًا وشخصية بالنسبة إليه ضمها إلى أغنيات الألبوم وتحمل اسم "إسكندرية"، كما يقدم جرعة واقعية مركزة عبر كلمات الأغنية الثانية "غروب"، والتي أطلقها بالتزامن مع نزول "إسكندرية".
 


وتعقب أغنيتا "غروب" و"إسكندرية" النجاح الجماهيري الذي لاقى أولى أغنيات الألبوم "رايق"، والتي تم إطلاقها بشكل فيديو كليب تم تصويره في اليونان وحصدت أكثر من مليون ونصف مشاهدة كما تصدرت منصات التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية.

كما كشف حمزة نمرة لجمهوره تفاصيل الألبوم المنتظر بتوضيح اسم ومعاد ظهور كل أغنية من أغانيه، ويعتبر أحد أطول ألبوماته الموسيقية يضم 13 أغنية، من بينها "مرايات" و"رياح الحياة" بجانب كليب تم تصويره في بريطانيا مع المخرج العالمي راجا فيردي، الذي أخرج لنجوم عالميين مثل مارشميللو وباسنجر.

ويتعاون حمزة نمرة خلال الألبوم مع نخبة من الشعراء من بينهم عمر طاهر ومحمود فاروق ومحمد السيد وحسام سعيد، بينما تشمل قائمة الموزعين الموسيقيين كل من كريم عبد الوهاب وعمرو الخضري والكندي اندري مينا والموزع اليوناني أبوستليس مالياس بجانب الملحن عمرو الشاذلي، وتم تصوير كليباته بين اليونان وبريطانيا.

الإسكندرية بالتزامن بريطا بريطان بثلاث بشكل رايق رين سكندري شاهد

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

"عندنا اللينك"| نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

مؤمن المحمدي

حدوتة ملتوتة

محمد هشام

أسماك الله فى كفرالشيخ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس