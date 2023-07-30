الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تقرير دولي: الصادرات الغذائية عبر الممر الإنساني البحري شهدت انخفاضًا كبيرًا

البنك الدولي
البنك الدولي

أفاد البنك الدولي، بأن تباطؤ وتيرة التفتيشات في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى واستبعاد ميناء يوجني/ بيفديني من مبادرة حبوب البحر الأسود أدى إلى إبطاء حركة السفن في الموانئ البحرية الأوكرانية  دخولاً وخروجًا، مما قلص إمدادات المواد الغذائية الأساسية إلى الأسواق العالمية.

وأوضح البنك الدولي في تقرير له حصل "الدستور" على نسخة منه، أن الصادرات الغذائية عبر الممر الإنساني البحري شهدت انخفاضًا كبيرًا، من ذروتها عند 4.2 مليون طن في أكتوبر 2022 إلى 1.3 مليون طن في مايو 2023، وهو أدنى حجم منذ إطلاق المبادرة العام الماضي، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الأطراف إلى تسريع العمليات وبذل قصارى جهدهم لضمان استمرارية هذا الاتفاق الحيوي. 

ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن شبكة المعلومات الزراعية العالمية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن إنتاج الحليب في الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين آخذ في الانخفاض نتيجة القيود البيئية للاتحاد الأوروبي وارتفاع تكاليف المستلزمات، ولم تعد الزيادة في إنتاجية الألبان قادرة على تعويض التراجع في قطيع الأبقار الحلوب في الدول السبعة والعشرين.

ونتيجة لذلك، تقلص إنتاج حليب الأبقار في الدول أعضاء الاتحاد منذ عام 2021، ومن المتوقع أن يبلغ 143.9 مليون طن متري في عام 2023، بانخفاض نسبته 0.55% مقارنة بمعدلات 2022، ومع انخفاض توريدات الحليب، من المتوقع أن تقل الكمية المتاحة لمعامل الألبان لأغراض التصنيع في 2023، مما يجبر هذه المعامل على التحديد الدقيق للمنتجات التي سيتم تصنيعها من الحليب المتاح. 

ومن المتوقع أن يزداد إنتاج الأجبان في الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين في 2023 إلى 10.5 مليون طن مع استمرار الطلب في الارتفاع، ويأتي ذلك على حساب إنتاج الزبد والحليب المجفف الخالي من الدسم والحليب المجفف كامل الدسم.

البنك الدولي منطقة أوروبا آسيا الوسطى حبوب البحر الأسود الموانئ البحرية الموانئ البحرية الأوكرانية

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