سمية الخشاب تطرح فيديو كليب "أركب على الموجة".. الجمعة

انتهت النجمة سمية الخشاب من تصوير كليب أغنيتها الجديدة «أركب على الموجة»، أمس الأول، وتعاونت فيه مع المخرج إبرام نشأت، الأغنية التي كتب كلماتها كريم تايسون، ألحان وتوزيع موزه، والمقرر طرحها الجمعة بعد انتهاء عمليات المونتاج، عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وقالت سمية الخشاب إن أغنية أركب على الموجة صيفية، وتتمنى أن تحقق نجاح ومشاهدات عالية جدًا، وكشفت عن كلمات الأغنية كاملة: “حد يساعدني أروح البحر بسرعة عشان حرانة أوي، أحضر شنطة الهدوم وأروح أركب طيارة، الشنطة فيها زمزمية ومعاها السنارة، لمحت البحر فتحت الكاميرا ويلا مغامرة اركب علي الموجه، وحاعمل هوجه، حرانة محتاجة تكييف، يا جماعة مش عارفة أعيش، أنا في الطيارة رايحة المالديف، أنا جوة الميه هقضي الصيف، الخنقة خلاص هتموتني، محتاجة البحر يفرفشني، أنا نفسي الموجة دي تخبطني، وأركب على الموجة، هاعمل هوجة وأركب على الموجة”.