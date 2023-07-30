الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

العين للنشر تصدر "سراب دجلة" لـ خالد عبدالجابر

سراب دجلة
سراب دجلة

صدرت حديثًا عن دار العين للنشر، رواية جديدة للكاتب خالد عبدالجابر، بعنوان "سراب دجلة"، وتعد العمل الروائي الثاني له بعد "الشريد" التي صدرت عن مؤسسة بتانة الثقافية. 

في روايته الثانية، يبتعثُ «خالد عبدالجابر» حقبةً شائكةً من رماد التاريخ المصري المعاصر، حقبة تحيا أغلبُ تفاصيلها في ظلام التناقُل الشَّفَهيّ ويندُر إحياؤها في التدوين، سواء التوثيقي أم التخييلي.

يتبادل «صادق»، المسافر إلى بغداد، الرسائل مع أبيه «محمد محفوظ المصري» في ريف دلتا مصر، لتتكشَّف سنواتُ جمرٍ، بين عامَي 1984 و1990. سبعُ سنواتٍ مفصليَّةٍ، هناك وهنا، تَعقبُ حلولَ سلامٍ مختَلفٍ عليه في مصـر، ونشوبَ حرب خليج أولى في العراق لن تلبث أن تمدَّ فتيلها لحربٍ ثانية. 

لكن «سراب دجلة» لا تكتفي بحقبةٍ واحدة، حتى لو منحتها المركزيَّة، مثلما لن تكتفي ببنيَة «الرسالة» شكلًا فنيًّا لها.. ستحضر هزيمة يونيو 1967 وحرب أكتوبر 1973 وما تلاهما، مثلما سيحضر أُفُق ما بعد حرب الخليج الأولى، لترسم الروايةُ في كُليَّتِها خارطةً للفرد المُغترِب والمُهمَّش بين نهرين، إذ يكاد دجلة يكون مرآةً يرى فيها النيلُ نفسه، والعكس.. في واقعٍ تُزهر حقولُه الألغامَ بقوة إزهار الثمار، ويفقد حاضره البوصلة، مشدودًا لكل ما يُحيل أحلامَ الغدِ إلى كوابيس لا يكفُّ رَحِم الماضي عن إطلاقها.

بالقوة نفسها يحضر تداخل الأصوات، والمَحكيَّات الاسترجاعيَّة، لنجد أنفسنا أمام نصٍّ روائيٍّ متفردٍ ومختلف على صعيد البِنيَة ومستويات اللُّغَة المُتنوِّعة، نص مُتوتِّر بتوتُّر شخوصه ومَحْكيَّاته، ومنفلتٌ، في كل لحظة، من ركود النَّصِّ التقليدي.

«سراب دجلة» رواية شديدة العذوبة والشاعريَّة، ذاهبةٌ للكثافة بكل قوَّتها، كأنَّ الحياة برُمتها ضربةُ فرشاة.. وباحثةٌ عن الأفكار وهي تقودُ الجسد إلى عُرْسِه ومأتمه، حيث «أحلامُ اليقظةِ» أشد رعبًا من تلك التي نراها في نومنا.

التاريخ المصري العين للنشر حرب أكتوبر 1973 دار العين للنشر خالد عبد الجابر مؤسسة بتانة الثقافية

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