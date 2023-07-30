الأحد 30 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يلتقي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم، الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين بمقر الجهاز، بحضور نائب محافظ المنوفية، والمستشار القانوني والمستشار الهندسي للمحافظ.

وتطرق اللقاء؛ لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين المحافظة والجهاز، من أجل دفع وتيرة الإنجاز بمشروع المنطقة التجارية اللوجستية ببركة السبع بمحافظة المنوفية، والتي تُعد أول منطقة لوجستية ذكية بالدلتا، مقامة على مساحة ثلاثة عشر فدانًا على طريق مصر إسكندرية الزراعي.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن المشروع يُعد نقلة حضارية للمحافظة في المجال التجاري والترفيهي، ويستهدف توفير العديد من فرص العمل الجادة للشباب فضلًا عن رفع كفاءة الأسواق مما يعود بالنفع العام علي الدولة والمواطن، كما اتفق الطرفان على بدء تفعيل الإجراءات وتذليل العقبات في سبيل الانتهاء من المشروع بما يحقق الفائدة المرجوة. 

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، أن إنشاء المنطقة اللوجستية يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية المتخصصة وتوفير الأراضي للمستثمرين بهدف تنظيم وتنويع قطاع التجارة الداخلية بالمحافظات.

إبراهيم أحمد أبو ليمون التجارة الداخلية الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوى العمل الجاد الداخلى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون

الأكثر قراءة

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

"عندنا اللينك"| نتيجة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

لينك موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

مؤمن المحمدي

حدوتة ملتوتة

محمد هشام

أسماك الله فى كفرالشيخ

د.أحمد الخميسى

فيض الفن فى قناة السويس

د. منى حلمى

لم نشبع منه بعد

ماجد حبته

أمريكى سجنته روسيا وأصيب فى أوكرانيا!

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس