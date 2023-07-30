محافظ المنوفية يلتقي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين

التقى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم، الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين بمقر الجهاز، بحضور نائب محافظ المنوفية، والمستشار القانوني والمستشار الهندسي للمحافظ.

وتطرق اللقاء؛ لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين المحافظة والجهاز، من أجل دفع وتيرة الإنجاز بمشروع المنطقة التجارية اللوجستية ببركة السبع بمحافظة المنوفية، والتي تُعد أول منطقة لوجستية ذكية بالدلتا، مقامة على مساحة ثلاثة عشر فدانًا على طريق مصر إسكندرية الزراعي.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن المشروع يُعد نقلة حضارية للمحافظة في المجال التجاري والترفيهي، ويستهدف توفير العديد من فرص العمل الجادة للشباب فضلًا عن رفع كفاءة الأسواق مما يعود بالنفع العام علي الدولة والمواطن، كما اتفق الطرفان على بدء تفعيل الإجراءات وتذليل العقبات في سبيل الانتهاء من المشروع بما يحقق الفائدة المرجوة.

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، أن إنشاء المنطقة اللوجستية يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية المتخصصة وتوفير الأراضي للمستثمرين بهدف تنظيم وتنويع قطاع التجارة الداخلية بالمحافظات.